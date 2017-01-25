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    В Лиссабоне паром врезался в причал, не менее 34 человек ранены

    По предварительным данным, причиной столкновения стала плохая видимость, вызванная густым туманом

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Паром врезался в причал в португальской столице Лиссабоне, в результате инцидента пострадали 34 человека.

    Как передает Report, об этом сообщает местная газета Diario de Noticias.

    По данным издания, инцидент произошел в порту в центре Лиссабона. Паром с 561 пассажиром на борту следовал из города Баррейру, когда врезался в причал. Все пострадавшие были госпитализированы.

    По предварительным данным, причиной столкновения стала плохая видимость, вызванная густым туманом.

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