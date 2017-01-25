В Лиссабоне паром врезался в причал, не менее 34 человек ранены

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Паром врезался в причал в португальской столице Лиссабоне, в результате инцидента пострадали 34 человека.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Diario de Noticias.

По данным издания, инцидент произошел в порту в центре Лиссабона. Паром с 561 пассажиром на борту следовал из города Баррейру, когда врезался в причал. Все пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной столкновения стала плохая видимость, вызванная густым туманом.