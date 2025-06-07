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В Лиссабоне из ювелирного магазина похищены украшения на миллион евро

В Лиссабоне из ювелирного магазина похищены украшения на миллион евро В Лиссабоне совершен налет на ювелирный магазин, расположенный в одном из отелей в центре города.
Другие страны
7 июня 2025 г. 02:01
В Лиссабоне из ювелирного магазина похищены украшения на миллион евро

В Лиссабоне совершен налет на ювелирный магазин, расположенный в одном из отелей в центре города.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Portugal, преступники похитили драгоценности и дорогие часы на сумму около одного миллиона евро.

По данным полиции, в налете участвовали четверо злоумышленников, один из которых был вооружен. Угрожая персоналу и постояльцам отеля пистолетом, они забрали ценные изделия и скрылись с места преступления на электросамокатах до прибытия полиции.

Ограбление произошло в утренние часы и попало в объективы камер видеонаблюдения. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых.

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Версия на азербайджанском языке Lissabon zərgərlik mağazasından bir milyon avro dəyərində zinət əşyaları qarət edilib

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