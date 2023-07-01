В Лионе семеро полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков

Неизвестный участник беспорядков обстрелял в Лионе полицейских из длинноствольного оружия, семеро из них получили ранения.

Неизвестный участник беспорядков обстрелял в Лионе полицейских из длинноствольного оружия, семеро из них получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Le Figaro.

Как отмечает издание, из 27 сотрудников полиции, раненых в Лионе и пригородах во время беспорядков в ночь на субботу, "семеро получили ранения в результате стрельбы из помпового ружья".

По данным газеты, один из полицейских получил ранение в глаз и ожидает операции.

Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции с расстояния в несколько десятков метров, а потом смог скрыться. Прокуратура Лиона начала расследование.

В ночь на субботу французские власти использовали больше силы, чем в ночь на пятницу. В частности, к обеспечению безопасности на улицах были привлечены 45 тыс. полицейских (в ночь на пятницу - 40 тыс.). Кроме того, власти решили использовать бронегруппу национальной жандармерии, состоящую из 18 бронетранспортеров.

К настоящему моменту известно, что за ночь было задержано 994 радикальных участника митинга (прошлой ночью - 875). В столкновениях с хулиганами пострадали 79 полицейских и жандармов (прошлой ночью - 249).