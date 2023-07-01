О нас

В Лион выдвигаются бойцы элитного подразделения полиции из-за масштабных погромов

В Лион выдвигаются бойцы элитного подразделения полиции из-за масштабных погромов Бойцы Восьмой роты республиканской безопасности, которая специализируется на подавлении уличной преступности, направляются в Лион для усиления местных сил правопорядка, борющихся с погромами.
Другие страны
1 июля 2023 г. 17:17
В Лион выдвигаются бойцы элитного подразделения полиции из-за масштабных погромов

Бойцы Восьмой роты республиканской безопасности, которая специализируется на подавлении уличной преступности, направляются в Лион для усиления местных сил правопорядка, борющихся с погромами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Le Progrès.

По словам городских властей, в городе в ночь на 1 июля был отмечен "беспрецедентный уровень насилия". В ходе пресечения беспорядков были задержаны 74 человека.

Одним из наиболее серьезных инцидентов стало применение в ночь на 1 июля огнестрельного оружия против полицейских. По данным газеты Le Figaro, семь из них были обстреляны из длинноствольного оружия. По меньшей мере четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает газета.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi