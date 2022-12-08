О нас

В Лиме начались манифестации противников и сторонников отстраненного президента

В Лиме начались манифестации противников и сторонников отстраненного президента Манифестации после отстранения президента Перу Педро Кастильо от власти проходят в среду в столице страны. Полиция перекрыла доступ к парламенту, усиленные отряды стражей порядка находятся и в нескольких других центральных районов Лимы.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 04:52
В Лиме начались манифестации противников и сторонников отстраненного президента

Манифестации после отстранения президента Перу Педро Кастильо от власти проходят в среду в столице страны. Полиция перекрыла доступ к парламенту, усиленные отряды стражей порядка находятся и в нескольких других центральных районов Лимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета El Comercio.

Шествия сторонников и противников политика пока носят в целом мирный характер. Несмотря на это, владельцы магазинов в центральной части города закрывают витрины листами фанеры, опасаясь беспорядков. По данным El Comercio, почти все манифестанты, находившиеся у посольства Мексики, где Кастильо якобы собирался укрыться после своего отстранения, уже разошлись. Дополнительные подразделения полиции, прибывшие для поддержания порядка у дипломатического представительства, уезжают в другие районы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi