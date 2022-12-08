В Лиме начались манифестации противников и сторонников отстраненного президента

Манифестации после отстранения президента Перу Педро Кастильо от власти проходят в среду в столице страны. Полиция перекрыла доступ к парламенту, усиленные отряды стражей порядка находятся и в нескольких других центральных районов Лимы.

Манифестации после отстранения президента Перу Педро Кастильо от власти проходят в среду в столице страны. Полиция перекрыла доступ к парламенту, усиленные отряды стражей порядка находятся и в нескольких других центральных районов Лимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета El Comercio.

Шествия сторонников и противников политика пока носят в целом мирный характер. Несмотря на это, владельцы магазинов в центральной части города закрывают витрины листами фанеры, опасаясь беспорядков. По данным El Comercio, почти все манифестанты, находившиеся у посольства Мексики, где Кастильо якобы собирался укрыться после своего отстранения, уже разошлись. Дополнительные подразделения полиции, прибывшие для поддержания порядка у дипломатического представительства, уезжают в другие районы.