В летевшем из Стамбула в Ташкент самолете родился ребенок

Рождение ребенка стало причиной вынужденной посадки в Ургенче самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс из Стамбула в Ташкент.

Рождение ребенка стало причиной вынужденной посадки в Ургенче самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс из Стамбула в Ташкент.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 19 июля, на борту рейса HY 282 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Стамбул-Ташкент, произошло поистине особенное событие - в небе родился ребенок. Во время полета у одной из пассажирок начались преждевременные роды", - говорится в сообщении.

На борту находились два врача, которые совместно с экипажем оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

"По решению командира экипажа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча (на западе Узбекистана), где маму с новорожденным мальчиком уже ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику", - добавила пресс-служба.