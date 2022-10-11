В Лесото на парламентских выборах победила оппозиционная партия

Оппозиционная партия "Революция за процветание" одержала победу на состоявшихся в Королевстве Лесото парламентских выборах, однако не смогла завоевать абсолютное большинство.

Оппозиционная партия "Революция за процветание" одержала победу на состоявшихся в Королевстве Лесото парламентских выборах, однако не смогла завоевать абсолютное большинство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила в понедельник Независимая избирательная комиссия африканской страны.

"Партия "Революция за процветание" получила 56 депутатских мест из 120 в нижней палате парламента, - цитирует ее южноафриканская радиостанция SABC. - Однако партии не хватило пять мест для того, чтобы завоевать абсолютное большинство. В результате "Революции за процветание" придется искать партнера с тем, чтобы сформировать новое правительство королевства".

Крупная неудача постигла партию "Конвент всех басуто", которая в течение последних пяти лет была правящей в Лесото. Она не смогла избрать ни одного депутата в рамках прямого голосования во всех 80 округах. Партия получила лишь восемь парламентских мест по результатам пропорционального представительства.

Отметим, что "Революция за процветание" была создана пять месяцев назад 64-летним бизнесменом Сэмом Матекане. Не исключено, что именно он станет новым главой правительства, отмечает радиостанция.

Напомним, что выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею - состоялись в Лесото 7 октября. В них участвовали кандидаты от 65 партий и политических движений.