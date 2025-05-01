О нас

В лесных пожарах в Израиле выгорели более 2 тысяч гектаров

В лесных пожарах в Израиле выгорели более 2 тысяч гектаров Более двух тысяч гектаров земельных угодий пострадали от сильного пожара, который вспыхнул в окрестностях Иерусалима в среду утром.
Другие страны
1 мая 2025 г. 15:03
В лесных пожарах в Израиле выгорели более 2 тысяч гектаров

Более двух тысяч гектаров земельных угодий пострадали от сильного пожара, который вспыхнул в окрестностях Иерусалима в среду утром.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что почти полностью выгорел "Парк Канада" - лесной массив, имеющий статус национального парка, который занимает 13% территории страны.

Пожарные, которым помогают военнослужащие, продолжают вести борьбу с огнем. В то же время метеорологи предупреждают, что во вторую половину четверга может усилиться ветер, и это может осложнить тушение. Наземным командам пожарных и спасателей помогает специализированная авиация.

Накануне министерство иностранных дел Израиля запросило помощь за рубежом.

Пожары в окрестностях Иерусалима начались в среду утром и быстро вышли из-под контроля. Власти страны не исключают, что причина их возникновения - поджог. Сообщается об одном задержанном подозреваемом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 5,000 acres of land destroyed in Israel wildfires

Самое читаемое

В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
24 апреля 2025 г. 20:13
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi