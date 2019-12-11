В Ленинградской области задержан россиянин с килограммом кокаина

Таможенники нашли у пересекавшего российско-эстонскую границу россиянина почти килограмм кокаина.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении говорится, что "976 граммов кокаина обнаружили кингисеппские таможенники в ходе досмотра личных вещей гражданина России". Мужчина, имеющий вид на жительство в Эстонии, пересекал пешком пункт пропуска "Ивангород".Экспертиза установила, что вещество является смесью, содержащей кокаин.Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 229 УК РФ ("Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ").