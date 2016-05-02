​В Ленинградской области на автобусной остановке прогремел взрыв

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва на автобусной остановке в Ленинградской области. Как передает Report, oб этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в населенном пункте Паша Волховского района области. По предварительным данным, взорвалась граната. Четверо пострадавших госпитализированы, сказал собеседник агентства.

Позже Следственное управление СК России по региону уточнило на своем сайте, что граната взорвалась, когда трое жителей деревни Паша распивали алкогольные напитки.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и специалисты-взрывотехники.

По информации 47news.ru, инцидент произошел около трех часов дня. Между мужчинами, находившимися на остановке, возникла ссора. Один из них отправился домой, после чего вернулся обратно с гранатой. Во время потасовки, возникшей между участниками конфликта, граната взорвалась.