В ​Латвии заявили о первой смерти от коронавируса

В Латвии врачи подтвердили первую смерть от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Латвийское телевидение.

Отмечается, что за сутки число заразившихся увеличилось на 35, достигнув 493.

В больницах лечится 31 пациент. 28 из них находятся в состоянии средней тяжести, трое — в тяжелом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.