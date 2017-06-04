В Латвии завершились выборы в местные органы власти

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Латвии закрылись избирательные участки на выборах в местные органы власти.

Как передает Report, об этом сообщает Delfi.

В ходе выборов латвийцы выбирали 1614 депутатов в 110 краях и девяти В республике работали 955 избирательных участков. Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей на муниципальных выборах составила 47,08% - 679 тыс. 708 человек.

На выборах было зарегистрировано более 1,4 млн избирателей. Участвовать в голосовании могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, имеющие право голоса.

Отмечается, что результаты будут известны ранним утром 4 июня. Явка на выборах уже превысила ту, которая была в прошлый раз.