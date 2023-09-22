О нас

В Латвии запретят пребывание автомобилей с номерами России и Беларуси

В Латвии запретят пребывание автомобилей с номерами России и Беларуси Министерство юстиции Латвии подаст в Сейм законопроект, который будет запрещать пребывание в стране автомобилей с регистрационными номерами России и Беларуси.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 19:53
В Латвии запретят пребывание автомобилей с номерами России и Беларуси

Министерство юстиции Латвии подаст в Сейм законопроект, который будет запрещать пребывание в стране автомобилей с регистрационными номерами России и Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщает профильное ведомство, данный законопроект позволит стране легально конфисковывать автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси.

В Минюсте объяснили, если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии в течение трех месяцев, то будут санкции, включая конфискацию автомобиля.

"Каждый гость, который приезжает в Латвию, должен уважать законы и порядок нашей страны. Пересечение границы Евросоюза на транспортном средстве, зарегистрированном в России, а следовательно, и пребывание в Латвии, является нарушением санкций", - подчеркнула министр юстиции Латвии Инесе Либини-Эгнере.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
В Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
ФотоВ Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
16 сентября 2023 г. 13:09
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
16 сентября 2023 г. 22:07
Эрдоган встретился с Илоном Маском
Эрдоган встретился с Илоном Маском
18 сентября 2023 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi