В Латвии запретят пребывание автомобилей с номерами России и Беларуси

Министерство юстиции Латвии подаст в Сейм законопроект, который будет запрещать пребывание в стране автомобилей с регистрационными номерами России и Беларуси.
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В Минюсте объяснили, если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии в течение трех месяцев, то будут санкции, включая конфискацию автомобиля.
"Каждый гость, который приезжает в Латвию, должен уважать законы и порядок нашей страны. Пересечение границы Евросоюза на транспортном средстве, зарегистрированном в России, а следовательно, и пребывание в Латвии, является нарушением санкций", - подчеркнула министр юстиции Латвии Инесе Либини-Эгнере.