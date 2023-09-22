В Латвии запретят пребывание автомобилей с номерами России и Беларуси

Министерство юстиции Латвии подаст в Сейм законопроект, который будет запрещать пребывание в стране автомобилей с регистрационными номерами России и Беларуси.

Министерство юстиции Латвии подаст в Сейм законопроект, который будет запрещать пребывание в стране автомобилей с регистрационными номерами России и Беларуси.

Как передает Report , об этом сообщает профильное ведомство, данный законопроект позволит стране легально конфисковывать автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси.

В Минюсте объяснили, если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии в течение трех месяцев, то будут санкции, включая конфискацию автомобиля.

"Каждый гость, который приезжает в Латвию, должен уважать законы и порядок нашей страны. Пересечение границы Евросоюза на транспортном средстве, зарегистрированном в России, а следовательно, и пребывание в Латвии, является нарушением санкций", - подчеркнула министр юстиции Латвии Инесе Либини-Эгнере.