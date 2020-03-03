​В Латвии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом нового типа выявлен в Латвии.

Как передает Report, об этом министерство здравоохранения страны сообщило агентству LETA.

"Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний подтверждают, что в Латвии диагностирован первый пациент с коронавирусной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

"Жительница республики два дня назад вернулась из Милана через Мюнхен", - сказал на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания Юрий Перевощиков.