О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Латвии введут жесткий локдаун

В Латвии введут жесткий локдаун Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Такое решение принял Совет по кризисному управлению.
Другие страны
19 октября 2021 г. 00:29
В Латвии введут жесткий локдаун

Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Такое решение принял Совет по кризисному управлению.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун", - заявил глава правительства. Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты, отметил он. Данное решение еще предстоит утвердить правительству на заседании 19 октября.

Премьер подчеркнул, что такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии. "Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", - сказал он.

По его словам, система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих. "Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - подчеркнул Кариньш.

Глава кабмина также указал, что после 15 ноября, когда Латвия вернется к обычной жизни, сохранятся более строгие ограничения для невакцинированных. "Я должен извиниться перед всеми вакцинированными, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести - мы не выберемся", - заметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции
Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции
18 октября 2021 г. 18:05
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули
18 октября 2021 г. 12:50
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
18 октября 2021 г. 00:00
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
17 октября 2021 г. 21:49
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
17 октября 2021 г. 21:03
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
17 октября 2021 г. 20:32
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
17 октября 2021 г. 19:46
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
17 октября 2021 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
17 октября 2021 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi