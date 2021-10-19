В Латвии введут жесткий локдаун

Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Такое решение принял Совет по кризисному управлению.

Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Такое решение принял Совет по кризисному управлению.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун", - заявил глава правительства. Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты, отметил он. Данное решение еще предстоит утвердить правительству на заседании 19 октября.

Премьер подчеркнул, что такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии. "Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", - сказал он.

По его словам, система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих. "Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - подчеркнул Кариньш.

Глава кабмина также указал, что после 15 ноября, когда Латвия вернется к обычной жизни, сохранятся более строгие ограничения для невакцинированных. "Я должен извиниться перед всеми вакцинированными, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести - мы не выберемся", - заметил он.