В Латвии вступил в силу закон об автоматической выдаче гражданства детям

Закон об автоматическом предоставлении латвийского гражданства детям неграждан в Латвии вступил в силу с 1 января.

Как передает Report, об этом сообщил в среду официальный интернет-портал правовой информации этой балтийской республики.

5 ноября президент Латвии Эгилс Левитс подписал принятый Сеймом (парламентом) законопроект, позволяющий всем новорожденным в Латвии с 1 января 2020 года получать гражданство этой балтийской республики автоматически, если родители не выбрали иную страну. По существовавшим ранее законам, ребенок неграждан в Латвии мог получить гражданство этой страны, если соответствующее желание высказал один из родителей.

Прошлый президент Латвии Раймондс Вейонис направил в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии после 1 января 2020 года детям неграждан. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года Вейонис уже передавал на рассмотрение в Сейм, однако тогда парламент ее отклонил. Позднее глава государства заявил, что намерен направить этот вопрос на повторное рассмотрение в Сейм после парламентских выборов в октябре 2018 года.