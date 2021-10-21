В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19

Комендантский час из-за ситуации с COVID-19 вступил в силу в Латвии с 20 часов четверга (21:00 бакинское время).

Комендантский час из-за ситуации с COVID-19 вступил в силу в Латвии с 20 часов четверга (21:00 бакинское время).

Как передает Report, правительство Латвии ранее утвердило решение Совета по кризисному управлению, который объявил локдаун с 21 октября по 15 ноября из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. В это время в стране будет действовать комендантский час - ежедневно с 20 часов вечера до 5 часов утра выход из дома будет разрешен только по неотложным причинам.

Ограничение относится как к невакцинированным, так и вакцинированным. Контролировать соблюдение комендантского часа в стране будут сотрудники Госполиции и ряда силовых структур.