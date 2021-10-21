О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19

В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19 Комендантский час из-за ситуации с COVID-19 вступил в силу в Латвии с 20 часов четверга (21:00 бакинское время).
Другие страны
21 октября 2021 г. 22:58
В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19

Комендантский час из-за ситуации с COVID-19 вступил в силу в Латвии с 20 часов четверга (21:00 бакинское время).

Как передает Report, правительство Латвии ранее утвердило решение Совета по кризисному управлению, который объявил локдаун с 21 октября по 15 ноября из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. В это время в стране будет действовать комендантский час - ежедневно с 20 часов вечера до 5 часов утра выход из дома будет разрешен только по неотложным причинам.

Ограничение относится как к невакцинированным, так и вакцинированным. Контролировать соблюдение комендантского часа в стране будут сотрудники Госполиции и ряда силовых структур.

Интернет-портал Delfi, штрафы до 2 тысяч евро ждут жителей Латвии за несоблюдение ограничений, действующих в стране в период локдауна.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
19 октября 2021 г. 16:58
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
19 октября 2021 г. 15:09
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
19 октября 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi