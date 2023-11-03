О нас

В Латвии утвердили запрет на автомобили с российскими номерами

В Латвии утвердили запрет на автомобили с российскими номерами Сейм (парламент) Латвии в окончательном чтении поддержал законопроект о том, что российские автомобили должны быть перерегистрированы до 14 февраля, чтобы избежать конфискации.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 02:46
В Латвии утвердили запрет на автомобили с российскими номерами

Сейм (парламент) Латвии в окончательном чтении поддержал законопроект о том, что российские автомобили должны быть перерегистрированы до 14 февраля, чтобы избежать конфискации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Сейма.

"Для реализации санкций Евросоюза и снижения рисков для безопасности Сейм в четверг, 2 ноября, в окончательном чтении поддержал поправки к закону о дорожном движении. Поправки не дают российским транспортным средствам участвовать в дорожном движении, если они в установленный срок не зарегистрированы в Латвии. Автомобиль необходимо зарегистрировать или вывезти из Латвии не позднее чем до 14 февраля следующего года. Если по истечении срока будет обнаружено незарегистрированное российское транспортное средство, оно будет конфисковано. Конфискованные транспортные средства будут переданы Украине", - говорится в документе.

Вводимые меры не будут применяться в случае транзита через территорию Латвии в течение 24 часов, а также в случае использования дипломатами. Также вводится штраф за несанкционированное использование российского транспортного средства, которое не зарегистрировано в Латвии.

Поправки к закону вступят в силу 15 ноября, говорится на сайте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Latviya Rusiya dövlət nömrə nişanlı avtomobillərə qadağa qoyub

Самое важное

Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi