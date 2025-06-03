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В Латвии утвердили стратегию до 2050 года о росте энергопотребления почти в 3 раза

В Латвии утвердили стратегию до 2050 года о росте энергопотребления почти в 3 раза Правительство Латвии утвердило энергетическую стратегию страны до 2050 года, которую планируется пересматривать раз в пять лет.
Другие страны
3 июня 2025 г. 21:44
В Латвии утвердили стратегию до 2050 года о росте энергопотребления почти в 3 раза

Правительство Латвии утвердило энергетическую стратегию страны до 2050 года, которую планируется пересматривать раз в пять лет.

Как передает Report, об этом сообщает портал Dienas Bizness со ссылкой на агентство LETA.

Стратегия предполагает, что к 2050 году в Латвии будет ежегодно производиться 25 ТВт.ч (тераватт-час) и потребляться 19 ТВт.ч электроэнергии. Для сравнения: в 2024 году в стране было произведено 6,6 ТВт.ч и потреблено 7,2 ТВт.ч электроэнергии. Таким образом, прогнозируется рост энергопроизводства в 3,8 раза и потребления – в 2,6 раза.

Ожидается, что мощность возобновляемых источников энергии в 2050 году составит 7,5 ГВт, в том числе 5,5 ГВт – ветроэлектростанций, 2 ГВт – солнечных.

Прогнозируемые инвестиции (частные и государственные) до 2050 года оцениваются в 34,4 млрд евро. Из всех запланированных инвестиций, в частности, 34% средств будет направлено на внедрение "зеленых" технологий на транспорте, 29% - на новые генерирующие мощности, 22% - на меры по энергоэффективности.

В число задач энергетического сектора включены: примерно на треть снизить цену на электроэнергию, вдвое сократить удельный вес импортируемых энергоресурсов и обеспечить стабильный баланс потребления и производства.

Стратегию разработало Министерство климата и энергетики, оно же будет осуществлять надзор за достижением целей стратегии.

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Версия на азербайджанском языке Latviyada 2050-ci ilə qədər enerji istehlakı strategiyası təsdiqlənib

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