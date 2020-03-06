В Латвии стартовал сбор подписей в пользу референдума о выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала сбор подписей за проведение референдума по внесению в Конституцию поправок о всенародных выборах президента в республике, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Латвии президента избирает парламент.

"ЦИК зарегистрировал сбор подписей за проведение референдума о всенародных выборах президента", - сказал представитель ЦИК.

Подписаться за проведение референдума по поправкам к Конституции избиратели могут в течение 12 месяцев - с 7 марта этого года до 6 марта 2021 года.

Для того, чтобы референдум о всенародных выборах президента состоялся, инициаторам поправок (партия "Новое согласие") необходимо собрать подписи не менее десятой части избирателей – всего около 150 тысяч.