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В Латвии рассмотрят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

В Латвии рассмотрят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю На следующей неделе комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и представлениям начнет рассмотрение подписанной более чем 10 000 жителей инициативы о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 15:20

На следующей неделе комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и представлениям начнет рассмотрение подписанной более чем 10 000 жителей инициативы о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi.

Сбор подписей за переход в Латвии на четырехдневную рабочую неделю был проведен на портале общественных инициатив Manabalss.lv. Автор инициативы Денис Мелехов предлагает внести изменения в статью 131 Закона о труде, которая касается нормального рабочего времени.

По мнению Мелехова, благодаря увеличению свободного времени уровень удовлетворенности и творчества сотрудников повысится без снижения эффективности работы. По словам представителя инициативы, появится больше свободного времени для обучения и личного развития, что тоже даст положительный экономический эффект.

В июне этого года в Министерстве экономики Латвии заявили, что с учетом того, что общий прирост производительности в экономике имеет свою динамику, на которую сложно повлиять новаторскими мерами за короткий срок, введение четырехдневной рабочей недели снизит общую добавленную стоимость в народном хозяйстве.

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