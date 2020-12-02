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В Латвии продлили режим ЧП до января

В Латвии продлили режим ЧП до января Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Латвии в связи с пандемией, продлен до 11 января.
Другие страны
2 декабря 2020 г. 06:02
В Латвии продлили режим ЧП до января

Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Латвии в связи с пандемией, продлен до 11 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принято на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению.

Как сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник вечером по итогам заседания, ситуация с распространением коронавируса в Латвии крайне серьезна, в связи с чем правительство вынуждено продлить режим ЧП и ужесточить ограничения, чтобы снизить контакты между людьми и преломить цепочки заражения. "Основное из принятых сегодня решений - продление ЧП до 11 января. При этом мы возвращаемся к старому регулированию, что "два человека - 2 м". Мы максимально ограничиваем контакты между людьми", - заявил он.

Правительство Латвии также приняло решение ужесточить и дополнить действующие ограничения. Согласно решению кабмина, маски для лица впредь нужно носить во всех помещениях, в том числе на работе, кроме дома. В Латвии также запрещается проводить частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Кроме того, вводятся дополнительные ограничения торговли и по выходным теперь будут работать только магазины товаров первой необходимости - продуктовые магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции, аптеки.

Правительство Латвии решило ввести усиленный контроль на границах, чтобы все въезжающие в республику заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции. Ужесточения затронут и сферу образования - ученики с 1-го по 4-й классы продолжат учиться очно, а с 5-го по 6-й - уйдут в удаленный режим. С учетом прогнозов роста числа госпитализированных больных COVID-19 кабмин постановил, что во всех больницах страны будут временно ограничены плановые услуги в стационаре и дневном стационаре. При этом неотложная медицинская помощь будет оказываться, онкологические операции и связанные со спасением жизни операции будут проводиться.

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