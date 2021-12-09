В Латвии подтвердили два случая заражения "омикрон"-штаммом

Первые два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса официально подтверждены в Латвии.

Первые два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса официально подтверждены в Латвии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Национальная референтная лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы подтвердила первые два случая омикрон-штамма. Еще три образца в настоящее время секвенируются, а еще один недавно прибыл.

Латвийская "Лаборатория Э. Гулбиса" 6 декабря сообщила, что в республике зарегистрированы первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, однако окончательно это должна была подтвердить Национальная референтная лаборатория после секвенирования. Образцы были сданы 4 декабря людьми, прибывшими в Рижский международный аэропорт с крупного международного мероприятия в Хальмстаде (Швеция) рейсом авиакомпании AirBaltic Копенгаген - Рига.