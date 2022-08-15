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В Латвии планируют ограничить использование русского языка

В Латвии планируют ограничить использование русского языка Министерство юстиции Латвии работает над законом об ограничении двуязычия.
Другие страны
15 августа 2022 г. 05:12
В Латвии планируют ограничить использование русского языка

Министерство юстиции Латвии работает над законом об ограничении двуязычия.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии Delfi сообщил министр юстиции страны Янис Борданс.

Закон, который находится в разработке, будет предусматривать ограничение использования русского языка на рабочих и ​​в общественных местах.

Он напомнил, что в феврале 2012 года был проведен референдум, на котором 74,8% проголосовали против русского языка как второго государственного, и который подтвердил стремление жителей к латышскому языку как к единственному государственному.

В то же время страна пожинает плоды годов русификации - закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, на рабочих местах, в местах оказания услуг.

Таким образом, сегодня "латыши должны знать русский язык в самых разных ситуациях", отмечает министр.

"Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", — считает Борданс.

По его словам, нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг.

"Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык", — сообщил министр.

Коснется закон и работодателей. В случае, если от сотрудников требуется знание русского языка, необходимость этого работодателю придется обосновывать.

Борданс прогнозирует, что в ближайшее время такой закон может быть направлен на обсуждение. После этого можно будет подать его в Сейм.

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Версия на азербайджанском языке Latviya rus dilinin istifadəsini məhdudlaşdırmağı planlaşdırır

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