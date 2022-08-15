В Латвии планируют ограничить использование русского языка

Министерство юстиции Латвии работает над законом об ограничении двуязычия.

Министерство юстиции Латвии работает над законом об ограничении двуязычия.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии Delfi сообщил министр юстиции страны Янис Борданс.

Закон, который находится в разработке, будет предусматривать ограничение использования русского языка на рабочих и ​​в общественных местах.

Он напомнил, что в феврале 2012 года был проведен референдум, на котором 74,8% проголосовали против русского языка как второго государственного, и который подтвердил стремление жителей к латышскому языку как к единственному государственному.

В то же время страна пожинает плоды годов русификации - закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, на рабочих местах, в местах оказания услуг.

Таким образом, сегодня "латыши должны знать русский язык в самых разных ситуациях", отмечает министр.

"Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", — считает Борданс.

По его словам, нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг.

"Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык", — сообщил министр.

Коснется закон и работодателей. В случае, если от сотрудников требуется знание русского языка, необходимость этого работодателю придется обосновывать.

Борданс прогнозирует, что в ближайшее время такой закон может быть направлен на обсуждение. После этого можно будет подать его в Сейм.