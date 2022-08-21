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В Латвии перейдут к масштабным мерам экономии в оборонной сфере

В Латвии перейдут к масштабным мерам экономии в оборонной сфере В Латвии разрабатываются масштабные меры по экономии в оборонной сфере.
Другие страны
21 августа 2022 г. 06:53
В Латвии перейдут к масштабным мерам экономии в оборонной сфере

В Латвии разрабатываются масштабные меры по экономии в оборонной сфере.

Как передает Report со ссылкой на агентство LETA, об этом сообщает министерство обороны страны.

"В министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере", - говорится в заявлении ведомства.

Эти меры затронут сферы отопления, электричества, ремонтные работы и прочее, уточняется в сообщении.

Агентство отмечает, что минобороны уже координирует меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями, также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.

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