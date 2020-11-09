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В Латвии объявили режим ЧП

В Латвии объявили режим ЧП Власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения с целью замедлить распространение коронавируса
Другие страны
9 ноября 2020 г. 02:36
В Латвии объявили режим ЧП

Власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения с целью замедлить распространение коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство BNS.

Так, согласно решению правительства и совета по кризисному управлению, с понедельника в республике под запретом оказываются все очные мероприятия с численностью участников более 10, за исключением похорон, митингов и пикетов на свежем воздухе.

Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, время работы всех культурных мероприятий, выставок и богослужений ограничено 22:00.

Режим ЧП продлится как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

По последним данным, коронавирусом в Латвии заразились 7 476 человек, погибли почти 100 пациентов с COVID-19.

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