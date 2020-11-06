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В Латвии объявили ЧП из-за COVID-19

В Латвии объявили ЧП из-за COVID-19 Режим чрезвычайного положения (ЧП) вводится в Латвии с 9 ноября до 6 декабря из-за распространения коронавируса нового типа.
Другие страны
6 ноября 2020 г. 20:06
В Латвии объявили ЧП из-за COVID-19

Режим чрезвычайного положения (ЧП) вводится в Латвии с 9 ноября до 6 декабря из-за распространения коронавируса нового типа.

Как сообщает Report, такое решение в пятницу принято на заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению.

Режим ЧП вводится на определенный срок, но не более чем на три месяца. Режим ЧП может быть отменен досрочно, если угроза инфицирования будет предотвращена или устранена.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧП, предусмотрен штраф в размере от 10 до 2 000 евро для физических лиц и от 140 до 5 000 евро - для юридических лиц.

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