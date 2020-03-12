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В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло в четверг решение объявить в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания кабинета министров.

"Чрезвычайное положение вступает в силу с момента принятия решения и до 14 апреля этого года с целью в это время ограничить распространение COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - передает постановление правительства местное агентство ЛЕТА.

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