В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло в четверг решение объявить в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания кабинета министров.

"Чрезвычайное положение вступает в силу с момента принятия решения и до 14 апреля этого года с целью в это время ограничить распространение COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - передает постановление правительства местное агентство ЛЕТА.