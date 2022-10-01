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В Латвии началось голосование на очередных парламентских выборах

В Латвии началось голосование на очередных парламентских выборах Голосование на очередных выборах в Сейм - однопалатный парламент Латвии - началось в субботу в 07:00 (08:00, бакинское время).
Другие страны
1 октября 2022 г. 08:07
В Латвии началось голосование на очередных парламентских выборах

Голосование на очередных выборах в Сейм - однопалатный парламент Латвии - началось в субботу в 07:00 (08:00, бакинское время).

Не менее 1 030 избирательных участков - 949 на территории Латвии и 81 избирательный участок в 79 городах 42 стран - будут открыты до 20:00 (21:00) по местному времени.

Избирателям предстоит выбрать 100 депутатов, которые будут представлять их интересы в течение следующих четырех лет. В выборах участвуют более 1,8 тыс. кандидатов, которые внесены в 19 избирательных списков.

Как отметила глава Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня, голосовать можно на любом участке вне зависимости от декларированного места жительства. Она надеется, что это повысит активность избирателей.

За три дня предварительного голосования, которое закончилось в пятницу, явка избирателей была выше, чем на предыдущих парламентских выборах четыре года назад. Возможностью отдать свой голос досрочно воспользовались 63 342 гражданина Латвии, или 4,11% избирателей. В 2018 году за три дня досрочно проголосовал 33 791 избиратель, или 2,18% от всего списочного состава.

Отметим, что правом голоса на выборах в Сейм обладают граждане Латвии в возрасте старше 18 лет.

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Версия на азербайджанском языке Latviyada növbəti parlament seçkilərində səsvermə başlayır

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