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В Латвии начались крупные военные учения с участием подразделений НАТО

В Латвии начались крупные военные учения с участием подразделений НАТО С 18 апреля до 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием подразделений НАТО.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 13:17
В Латвии начались крупные военные учения с участием подразделений НАТО

С 18 апреля до 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием подразделений НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", общая цель учений - улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия в первом этапе Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии, сообщает агентство BNS.

Помимо латвийских частей учебные задачи будут выполнять подразделения, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.

Эти страны будут представлены на учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

Общее количество военнослужащих из других стран составит около 3 тыс. человек.

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