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В Латвии начали административное разбирательство в отношении депутата Росликова за провокацию в парламенте

В Латвии начали административное разбирательство в отношении депутата Росликова за провокацию в парламенте В Латвии начали административное разбирательство в отношении депутата Росликова за провокацию в парламенте
Другие страны
6 июня 2025 г. 13:43
В Латвии начали административное разбирательство в отношении депутата Росликова за провокацию в парламенте

Центр госязыка Латвии (VVC) инициировал административное разбирательство в отношении депутата Алексея Росликова ("Стабильность!") за провокационные высказывания касательно русского языка с трибуны парламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу VVC.

В центре заявили, что Росликов проявил неуважение к латышскому языку, как к единственному государственному, а также пренебрежительно высказался о его роли в латвийском обществе.

В заявлении подчеркивается, что подобная риторика "угрожает сплоченности общества и основным ценностям государства".

Директор центра Инесе Мухка назвала поведение депутата политически и морально неприемлемым. Также подчеркнула, что это осознанный подрыв закрепленного в Конституции статуса латышского языка.

Мухка заявила, что депутат должен понести максимально строгое наказание, предусмотренное законом.

Накануне лидер партии "Стабильность!" Алексей Росликов, выступая на заседании парламента Латвии, сделал провокационные заявления о русском языке и показал неприличный жест коллегам. В ответ на заявление депутата спикер Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний — решение поддержали 63 депутата, после чего он покинул помещение.

Гюльнар Махмудова

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