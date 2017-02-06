В Латвии демонтируют последнюю советскую базу ядерных ракет

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Латвии начался демонтаж последней базы советских ядерных ракет.

Как сообщает Report, об этом ТАСС рассказали в компании Demontaza.lv, которая проводит работы.

Все работы по демонтажу займут примерно полгода, в результате на месте 32-метровых шахт будет ровное место", - рассказал директор компании Мартыньш Малниекс.

По словам Малниекса, комплекс под Гулбене не использовался в военных целях с 1982 года, и в последнее время представлял собой заброшенную территорию. "Радиационного фона там нет, мы замеряли", - говорит он.

Демонтируемый шахтный ракетный комплекс "Двина Р-12" расположен неподалеку от города Гулбене, он состоит из четырех шахт, а также подземного командного центра. Общая смета работ по демонтажу составит 189,9 тыс. евро. Заказчиком выступает министерство обороны Латвии.