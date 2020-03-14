​В Латинской Америке растет число смертей от коронавируса

Четыре человека погибли в Латинской Америке от коронавируса, число заболевших превысило 300 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из заявлений министерств здравоохранения региона.

Смерть второго человека была подтверждена сегодня в Аргентине. "Это был тяжелый случай, гражданину было более 60 лет, у него было хроническое заболевание", - сказал министр здравоохранения Гинес Гонсалес Гарсия.

Еще одна смерть была подтверждена в Эквадоре, а несколько дней назад в Панаме.

Наибольшее число заболевших (98) в Бразилии. На втором месте - Чили с 43 случаями. В Аргентине заболел 31 человек, в Перу 28, в Панаме 27, в Коста-Рике - 26, в Эквадоре 23, в Мексике 17, в Колумбии 13.

Меньше всего случаев в Доминикане (5), Боливии (3), на Кубе (3), в Гондурасе (2). В пятницу стало известно о первых заболевших в Венесуэле (2), в Гватемале (1) и в Уругвае (4).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 132 тысяч человек в 123 странах, большинство выздоровели, но почти 5 тысяч человек скончались.