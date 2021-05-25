В Латинской Америке отметили самый высокий уровень бедности за 20 лет

В 2020 году в этом регионе насчитывалось 78 млн человек, проживающих за чертой бедности

Самый высокий уровень бедности в Латинской Америке за последние 20 лет отмечен в прошлом году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК).

По данным организации, в 2020 году в Латинской Америке насчитывалось 78 млн человек, проживающих за чертой бедности. Одной из главных причин данной ситуации стала пандемия коронавируса, которая нанесла большой ущерб мировой экономике. В докладе отмечается, что 12,5% населения Латинской Америки проживает в нищете. Ранее подобный показатель регистрировался только в 1999 году, тогда он составлял 12,8%.

"Чтобы остановить распространение коронавируса <...>, правительства [стран региона] приняли карантинные меры. В результате активность ряда секторов экономики снизилась или была сведена к нулю", - говорится в докладе ЭКЛАК.