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В Латинской Америке отметили самый высокий уровень бедности за 20 лет

В Латинской Америке отметили самый высокий уровень бедности за 20 лет В 2020 году в этом регионе насчитывалось 78 млн человек, проживающих за чертой бедности
Другие страны
25 мая 2021 г. 12:42
В Латинской Америке отметили самый высокий уровень бедности за 20 лет

Самый высокий уровень бедности в Латинской Америке за последние 20 лет отмечен в прошлом году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК).

По данным организации, в 2020 году в Латинской Америке насчитывалось 78 млн человек, проживающих за чертой бедности. Одной из главных причин данной ситуации стала пандемия коронавируса, которая нанесла большой ущерб мировой экономике. В докладе отмечается, что 12,5% населения Латинской Америки проживает в нищете. Ранее подобный показатель регистрировался только в 1999 году, тогда он составлял 12,8%.

"Чтобы остановить распространение коронавируса <...>, правительства [стран региона] приняли карантинные меры. В результате активность ряда секторов экономики снизилась или была сведена к нулю", - говорится в докладе ЭКЛАК.

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