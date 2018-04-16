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    В Лас-Вегасе работник отеля открыл огонь по руководству

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Бывший сотрудник отеля Venetian в Лас-Вегасе открыл стрельбу по своему руководству, передает Report со ссылкой на nydailynews.

    Инцидент произошел накануне вечером в Сансет-парке, где представители руководства организовали пикник.

    Вначале подозреваемый застрелил женщину 50 лет, которая скончалась на месте, а затем стал стрелять по мужчине примерно того же возраста.

    На данный момент пострадавший находится в одной из больниц Лас-Вегаса в критическом состоянии.

    Поймать открывшего стрельбу пока не удалось, однако его автомобиль обнаружили в местном аэропорту.

    Местные СМИ сообщают, что стрелявший мужчина работал дилером в казино с 2003 года. По состоянию на 2010 год у него были долги на сумму более 300 тысяч долларов США.

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