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    В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу в автобусе

    Один человек погиб, еще один получил ранения

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в американском городе Лас-Вегас, где неизвестный забаррикадировался в автобусе.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Las Vegas Sun со ссылкой на представителя местной полиции Лэрри Хэдфилда.

    По данным издания, инцидент произошел в субботу около 21.45 на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип, где располагаются крупнейшие гостиницы и казино Лас-Вегаса. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные службы и медики. Бульвар оцеплен.

    "Стрельба произошла в автобусе. В результате инцидента пострадали два человека. Оба были доставлены в травмпункт, один скончался", — заявил Хэдфилд.

    Другие подробности инцидента не сообщаются.

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