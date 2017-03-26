В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу в автобусе

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в американском городе Лас-Вегас, где неизвестный забаррикадировался в автобусе.

Как передает Report, об этом сообщает издание Las Vegas Sun со ссылкой на представителя местной полиции Лэрри Хэдфилда.

По данным издания, инцидент произошел в субботу около 21.45 на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип, где располагаются крупнейшие гостиницы и казино Лас-Вегаса. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные службы и медики. Бульвар оцеплен.

"Стрельба произошла в автобусе. В результате инцидента пострадали два человека. Оба были доставлены в травмпункт, один скончался", — заявил Хэдфилд.

Другие подробности инцидента не сообщаются.