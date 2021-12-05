В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы

Два взрыва произошли в лагере Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в провинции Гао на юго-востоке страны.

Два взрыва произошли в лагере Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в провинции Гао на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает AFP .

"По данным французской армии было четыре удара по лагерю, и был нанесен только материальный ущерб", - пишет агентство. Отмечается, что никто не пострадал.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.