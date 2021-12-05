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В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы

В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы Два взрыва произошли в лагере Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в провинции Гао на юго-востоке страны.
Другие страны
5 декабря 2021 г. 15:26
В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы

Два взрыва произошли в лагере Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в провинции Гао на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

"По данным французской армии было четыре удара по лагерю, и был нанесен только материальный ущерб", - пишет агентство. Отмечается, что никто не пострадал.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

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