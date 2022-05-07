В лагере мигрантов на Кипре произошла массовая драка

Сотрудники полиции на Кипре сумели взять под контроль ситуацию в лагере временного содержания нелегальных мигрантов "Пурнара", где в субботу произошла массовая драка с участием трех сотен постояльцев.

Сотрудники полиции на Кипре сумели взять под контроль ситуацию в лагере временного содержания нелегальных мигрантов "Пурнара", где в субботу произошла массовая драка с участием трех сотен постояльцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция островного государства.

Как информировали в правоохранительных органах, побоище между гражданами двух стран, название которых не приводится, вспыхнуло примерно в 11:00 по летнему кипрскому времени. В драку оказались вовлечены порядка 300 человек.

"После вмешательства полиции инцидент был взят под контроль", - сообщили в полиции. Власти пока еще не подтверждали появившихся сообщений о том, что для обуздания дерущихся блюстители порядка применили слезоточивый газ. Официальных сведений о числе пострадавших пока также не поступало. В настоящий момент ведется расследование причин возникновения побоища, которое для "Пурнары" стало уже далеко не первым.

Центр "Пурнара", расположенный возле деревни Коккинотримифия менее чем в двух десятках километров к западу от столицы Кипра - Никосии, рассчитан ровно на 1 тыс. постояльцев, однако в начале весны в нем де-факто содержалось более 2,5 тыс. мигрантов.