В ЛАГ приравняли вторжение в Ливан к посягательству на арабскую нацбезопасность

Любое вторжение на ливанскую территорию или ее частичная оккупация будут представлять собой посягательство на общеарабскую национальную безопасность.
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"Осуждаем продолжающуюся варварскую агрессию Израиля против Ливана и призываем немедленно прекратить ее, поскольку подобные действия несут в себе серьезные риски для региональной стабильности. Мы также подтверждаем, что будем считать любое вторжение на ливанскую территорию и оккупацию какой-либо ее части посягательством на общеарабскую национальную безопасность", - говорится в коммюнике, распространенном иракским информационным порталом Shafaq News.
Участники внеочередного заседания ЛАГ подчеркнули "полную солидарность с Ливаном" и призвали страны и международные организации, планирующие предоставить ливанцам гуманитарную помощь, "ускорить ее отправку".