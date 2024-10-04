В ЛАГ приравняли вторжение в Ливан к посягательству на арабскую нацбезопасность

Любое вторжение на ливанскую территорию или ее частичная оккупация будут представлять собой посягательство на общеарабскую национальную безопасность.

Любое вторжение на ливанскую территорию или ее частичная оккупация будут представлять собой посягательство на общеарабскую национальную безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступили члены Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайного заседания Совета организации на уровне постпредов в Каире.

"Осуждаем продолжающуюся варварскую агрессию Израиля против Ливана и призываем немедленно прекратить ее, поскольку подобные действия несут в себе серьезные риски для региональной стабильности. Мы также подтверждаем, что будем считать любое вторжение на ливанскую территорию и оккупацию какой-либо ее части посягательством на общеарабскую национальную безопасность", - говорится в коммюнике, распространенном иракским информационным порталом Shafaq News.

Участники внеочередного заседания ЛАГ подчеркнули "полную солидарность с Ливаном" и призвали страны и международные организации, планирующие предоставить ливанцам гуманитарную помощь, "ускорить ее отправку".