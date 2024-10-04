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В ЛАГ приравняли вторжение в Ливан к посягательству на арабскую нацбезопасность

В ЛАГ приравняли вторжение в Ливан к посягательству на арабскую нацбезопасность Любое вторжение на ливанскую территорию или ее частичная оккупация будут представлять собой посягательство на общеарабскую национальную безопасность.
Другие страны
4 октября 2024 г. 06:28
В ЛАГ приравняли вторжение в Ливан к посягательству на арабскую нацбезопасность

Любое вторжение на ливанскую территорию или ее частичная оккупация будут представлять собой посягательство на общеарабскую национальную безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступили члены Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайного заседания Совета организации на уровне постпредов в Каире.

"Осуждаем продолжающуюся варварскую агрессию Израиля против Ливана и призываем немедленно прекратить ее, поскольку подобные действия несут в себе серьезные риски для региональной стабильности. Мы также подтверждаем, что будем считать любое вторжение на ливанскую территорию и оккупацию какой-либо ее части посягательством на общеарабскую национальную безопасность", - говорится в коммюнике, распространенном иракским информационным порталом Shafaq News.

Участники внеочередного заседания ЛАГ подчеркнули "полную солидарность с Ливаном" и призвали страны и международные организации, планирующие предоставить ливанцам гуманитарную помощь, "ускорить ее отправку".

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