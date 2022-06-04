В Ла-Манше спасли 43 мигранта, пытавшихся добраться до Великобритании

Очередная попытка мигрантов пересечь Ла-Манш на лодке в сторону Великобритании чуть было не закончилась трагедией, 43 человека были спасены накануне французской службой наблюдения и спасения.

Очередная попытка мигрантов пересечь Ла-Манш на лодке в сторону Великобритании чуть было не закончилась трагедией, 43 человека были спасены накануне французской службой наблюдения и спасения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил телеканал BFMTV.

Патрульное судно доставило их во французский порт Булонь-сюр-Мер, где ими занялись спасатели и полицейские, отмечает канал.

По данным телеканала, число пересечений пролива плавсредствами с нелегальными мигрантами за 2021 год увеличилось втрое, более 28 тыс. из них добрались таким образом до Англии.

Морская префектура по этому случаю напомнила о рисках, с которыми связаны подобные попытки, отметив, что в этой зоне находятся одни из наиболее оживленных трасс торговых судов. До 400 кораблей движутся каждый день по этим маршрутам, и метеорологические условия в проливе часто бывают сложными - около 120 дней в году ветер сильно превышает среднее ежегодное значение.