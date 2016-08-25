В Ла-Манше при неизвестных обстоятельствах погибли пятеро британцев

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Пятеро британцев погибли при невыясненных обстоятельствах в Восточном Сассексе, купаясь водах Ла-Манша.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Королевскую национальную спасательную организацию.

Как отмечает телеканал, спасатели в среду вытащили из воды трех мужчин, однако спасти из жизни не удалось. Позже в воде у популярного пляжа Камбер Сандс были найдены тела еще двух человек.

По одной из версий, мужчины могли погибнуть от укусов медуз. Однако спасатели считают эту причину маловероятной, так как местные медузы жалят "не сильнее крапивы". Еще одна версия гибели — сильное приливно-отливное или обратное течение, способное в считанные минуты утянуть человека в воду.

Полицейские и спасатели просят отдыхающих держаться подальше от воды, сообщает Sky News.

Сотни британцев устремились к морю и Ла-Маншу, спасаясь от установившейся жаркой погоды.