В Кыргызстане завершились президентские выборы и референдум

Голосование на досрочных выборах президента и референдуме по вопросу о форме власти завершилось в воскресенье в Киргизии

Голосование на досрочных выборах президента и референдуме по вопросу о форме власти завершилось в воскресенье в Киргизии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"В 20 часов вечера (18:00 по бакинскому времени) закрылись все избирательные участки, которые находятся на территории Кыргызстана", - заявил представитель ведомства. По его словам, участки работали в стране с 8 часов утра по местному времени (06:00 по бакинскому времени). По последним данным, в выборах приняли участие 33,13% из 3,56 млн зарегистрированных избирателей, а в референдуме 33,08%.

В настоящее время на центральный сервер ЦИК начали поступать предварительные сведения от расположенных на участках электронных избирательных урн, поэтому цифры по явке и предпочтениях граждан еще будут меняться.

Выборы в Киргизии будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие граждан. На референдуме для этого должны были проголосовать не менее 30% избирателей.