В Кыргызстане завершена эвакуация жителей приграничных районов с Таджикистаном

Процесс эвакуации граждан Кыргызстана, проживающих вблизи границы с Таджикистаном, где проходили боестолкновения, завершен.

Процесс эвакуации граждан Кыргызстана, проживающих вблизи границы с Таджикистаном, где проходили боестолкновения, завершен.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС начальник управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС Кыргызстана Болот Шаршаналиев.

"Да, можно сказать, что процесс эвакуации завершен. Мы практически все население, которое имелось, эвакуировали. Остались только добровольные народные дружины из числа местных жителей для обеспечения охраны и безопасности домов. А женщины, дети, старики все эвакуированы уже", - отметил Шаршаналиев.

По его словам, всего, с учетом жителей ряда населенных пунктов Баткенской и Ошской областей, было эвакуировано порядка 142 тыс. человек.