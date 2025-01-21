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В Кыргызстане запретили носить закрывающую лицо одежду в общественных местах

В Кыргызстане запретили носить закрывающую лицо одежду в общественных местах Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об упорядочении религиозной сферы, который запрещает гражданам носить в общественных местах закрывающую лицо религиозную одежду.
Другие страны
21 января 2025 г. 23:01
В Кыргызстане запретили носить закрывающую лицо одежду в общественных местах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об упорядочении религиозной сферы, который запрещает гражданам носить в общественных местах закрывающую лицо религиозную одежду.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на официальном сайте президента страны.

"Светские люди против того, чтобы незнакомцы ходили по квартирам и домам, стучались в двери. Люди хотят получить ответы на вопросы, кто эти странствующие проповедники, есть ли у них удостоверения, какую организацию или направление они пропагандируют и не противоречит ли оно нашей религии", - написал Жапаров.

Кроме того, новый закон запрещает применение веры, проведение религиозных обрядов в домах престарелых, колониях и воинских частях.

По его словам, также вводятся ограничения на распространение религиозной литературы в общественных местах и образовательных учреждениях, а также налагается запрет на создание политических партий на религиозной основе. Нарушение закона повлечет за собой штраф в размере 20 тысяч сомов (примерно 374 маната - ред.).

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda ictimai yerlərdə üzü örtən geyimlər qadağan edilib

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