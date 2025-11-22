Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Кыргызстане задержаны 10 человек по подозрению в подготовке массовых беспорядков

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 23:12
    Министерство внутренних дел Кыргызстана пресекло деятельность группы, готовившей массовые беспорядки после парламентских выборов.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в соцсетях.

    "МВД Кыргызской Республики пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш (парламент - ред.). В ее состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений", - отметили в ведомстве.

    По данным ведомства, задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. "В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы", - заявили в пресс-службе.

    Отмечается, что при обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере $150 тыс., документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства.

    Досрочные выборы депутатов в однопалатный парламент Кыргызстана назначены на 30 ноября 2025 года.

