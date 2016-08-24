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    В Кыргызстане задержан лидер действующей в стране террористической организации

    У задержанного было изъято большое количество оружия

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали лидера действующей в стране террористической организации.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

    "У взятого под стражу 24-летнего гражданина нашей республики во время обыска был обнаружен пистолет Макарова, граната РГД-5, детонирующие шнуры для взрывного устройства, боеприпасы, а также материалы экстремистского содержания", - сказал Сулайманов.

    Как заверил представитель ведомства, во время проведения операции оружие сотрудниками органов ГКНБ не применялось. По данному факту возбуждено уголовное дело и продолжаются соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

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