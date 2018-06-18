В Кыргызстане задержан бывший премьер-министр

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев задержан по подозрению в коррупции, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны, передает Report.

По словам собеседника агентства, Сатыбалдиев задержан и помещен в следственный изолятор ГКНБ Кыргызстана в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 30 "Соучастие в преступлении" и ч.1 ст. 303 "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии.

Сатыбалдиев стал вторым по счету бывшим премьер-министром, задержанным по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, проводившейся китайской компанией TBEA на средства кредита КНР в размере $386 млн. Сатыбалдиев занимал пост премьера, когда было заключено соглашение с китайкой компанией.

Парламент Кыргызстана заявил о коррупции при использовании кредита и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту, в числе этих чиновников бывший премьер Сапар Исаков, задержанный 5 июня. Спустя несколько дней был задержан бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Сатыбалдиев занимал пост премьер-министра Кыргызстана с сентября 2012-го по март 2014-го, когда распалась парламентская коалиция. До этого он работал руководителем Аппарата президента страны.