В Кыргызстане задержали подозреваемых в попытке организации госпереворота

Трое кандидатов в депутаты Кыргызстана, которых спецслужбы подозревают в подготовке к насильственному захвату власти, задержаны.

Трое кандидатов в депутаты Кыргызстана, которых спецслужбы подозревают в подготовке к насильственному захвату власти, задержаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов.

"Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту", - сообщил Иманкулов.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что "к ответственности должны быть привлечены" и те, кто "подбивал" кандидатов к деструктивным действиям. "Я не думаю, что эти молодые сами додумались, наверное за ними стоит организатор, идеологически кто-то наверное подковывал и задача сейчас выявить этих людей, вывести их на чистую воду", - подчеркнул Иманкулов.

В пятницу старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Дамир Суваналиев на заседании ЦИК сообщил, что три кандидата из списка "Партии зеленых" фигурируют в уголовном деле по статье о приготовлении к насильственному захвату власти. Он отметил, что подозреваемые на данный момент не задержаны, и попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. Центризбирком удовлетворил эту просьбу.