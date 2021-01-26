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В Кыргызстане задержали экс-премьера Абылгазиева

В Кыргызстане задержали экс-премьера Абылгазиева Бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по подозрению в незаконном обогащении
Другие страны
26 января 2021 г. 21:54
В Кыргызстане задержали экс-премьера Абылгазиева
Мухаммедкалый Абылгазиев

Бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по подозрению в незаконном обогащении.

Как передает Report, со ссылкой на агентство 24.kg, по данным агентства, ранее он был вызван на допрос, после чего ему вручили уведомление о подозрении в незаконном обогащении. Кроме того, как уточняется в сообщении, Абылгазиев проходит по делу, связанному с золоторудным месторождением Кумтор.

Абылгазиев возглавлял киргизское правительство с 2018 года до июня 2020 года. 15 июня прошлого года он добровольно подал в отставку.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın sabiq baş naziri saxlanıldı

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