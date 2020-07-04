В Кыргызстане за сутки выявили свыше 300 новых случаев COVID-19

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1 065 работников медицинской сферы

Число случаев COVID-19 в Кыргызстане превысило 7 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в субботу сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 4 июля 2020 года по республике зарегистрировано 327 новых случаев СOVID-19, 149 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

За минувшие сутки от коронавируса скончались двое мужчин - 65 и 74 лет. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 59 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 71 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1 065 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Кыргызстане выросло до 7 094. Умерли 78 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2 714 пациентов.